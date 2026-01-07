Suspeito de feminicídio em Burarama é preso em Cachoeiro

A Polícia Militar prendeu, na noite desta terça-feira (6), o suspeito de cometer feminicídio em Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. O homem matou a companheira, Marília das Graças Mendes, de 50 anos, com golpes de machado, dentro da residência do casal.

Segundo a corporação, os militares localizaram o suspeito após ele retornar para casa. Antes disso, ele permanecia escondido em uma área de mata da região. Contudo, ao perceber a aproximação da equipe, tentou resistir à abordagem.

Durante a ação policial, o homem entrou em luta corporal com os militares. Ainda assim, a equipe conseguiu contê-lo e realizar a prisão. Em seguida, ele confessou o feminicídio em Burarama durante conversa com os policiais.

Após a detenção, os agentes conduziram o suspeito à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Depois de prestar depoimento, ele seguiu para o Centro de Detenção Provisória, onde permanece à disposição da Justiça.