Clássico do terror ganha novo filme; veja a programação dos cinemas em Cachoeiro

Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno acompanha a terrível estadia de James (Jeremy Irvine) numa cidade aterrorizante.

Desse modo, nesta nova trama, de acordo com AdoroCinema, quando ele recebe uma carta misteriosa de seu amor perdido após ter se separado dela, James é intimado a voltar para uma cidade esquisita chamada Silent Hill.

Isso porque, na carta, está a promessa de que irá encontrar sua preciosa alma gêmea novamente. No entanto, com o passar dos dias nessa comunidade antes reconhecível, eventos bizarros causados por uma força malévola desconhecida começam a acontecer.

Dessa forma, conforme ele se aprofunda na cidade, James vai dando de cara com figuras sombrias, familiares e monstruosas. Assim, sem entender o que está acontecendo e que força é essa que tem tanta influência na cidade, o rapaz começa a questionar a sua sanidade mental.

Além disso, ele prossegue na tentativa de desvendar uma verdade apavorante com a esperança de permanecer forte o suficiente para resgatar a sua amada.

Contudo, a narrativa aprofunda o suspense ao mostrar que Silent Hill já não é apenas um lugar estranho, mas um labirinto psicológico. Isso porque, à medida que James segue as pistas deixadas pela carta, a cidade passa a distorcer memórias, sentimentos e percepções.

Assim, o protagonista enfrenta não apenas criaturas aterradoras, mas também seus próprios medos, culpas e lembranças.

Nesse sentido, além do lançamento do novo filme da franquia, a programação dos cinemas em Cachoeiro de Itapemirim reúne opções para diferentes públicos ao longo da semana.

Dessa forma, o público encontra títulos de terror, ação, animação e comédia, com sessões distribuídas em diversos horários.

Cinemas de Cachoeiro

Portanto, a agenda completa permite escolher entre estreias recentes e filmes em cartaz, tornando o cinema uma alternativa de lazer acessível para quem busca emoção, entretenimento em família ou simplesmente uma boa história na telona. Assim, esse e outros filmes estão disponíveis nos cinemas de Cachoeiro.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Trilogia Sr. dos Anéis (2D) (obs. um por dia)

Quinta, sexta, sábado – 18h40 (LEGENDADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 20,00

Marty Supreme (2D)

Domingo, segunda, terça, quarta – 18h (DUBLADO)

Domingo, segunda, terça, quarta – 20h45 (LEGENDADO)

Sala 02

Avatar: Fogo e Cinzas

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 20h00 (DUBLADO – 3D)

Sala 03

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Agente Secreto (2D)

Todos os dias – 18h (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

A Empregada (2D)

Todos os dias – 20h40 (DUBLADO)

Sala 04

Davi – Nasce um Rei (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Anaconda (2D)

Todos os dias – 18h20 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Terror em Silent Hill – Regresso Para o Inferno (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01 (obs, estreia sexta)

Terror em Silent Hill: Regresso Para o Inferno (2D)

Todos os dias – 17h30 | 19h40 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

A Empregada (2D)

Todos os dias – 20h40 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 03

Anaconda (2D)

Todos os dias – 17h00 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Avatar: Fogo e Cinzas (2D)