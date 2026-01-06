Colisão na BR 262 em Iúna deixa passageira ferida após queda de veículo

Uma colisão na BR 262 em Iúna mobilizou equipes de resgate na tarde desta segunda-feira (6). O acidente aconteceu por volta das 13h10, no km 173, na Ponte São José.

O Corpo de Bombeiros deslocou quatro militares para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o Samu prestando atendimento a uma passageira. A vítima estava consciente e recebeu os primeiros socorros ainda na cena. Em seguida, a equipe do Samu realizou os procedimentos necessários.

Segundo informações apuradas no local, o acidente ocorreu quando o veículo atingiu outro automóvel na pista contrária. Em seguida, com o impacto, o carro saiu da via. Logo depois, o veículo caiu da ponte, o que agravou a ocorrência. Durante o atendimento, o condutor apresentou agitação emocional.

Além disso, o motorista procurava seu cão, que desapareceu após a colisão. Com apoio dos bombeiros e de populares, a equipe localizou o animal. Posteriormente, os militares entregaram o cão ao proprietário. A ação contribuiu para acalmar o condutor e dar continuidade ao atendimento.

Na sequência, a Polícia Rodoviária Federal assumiu a ocorrência da colisão na BR-262. Após concluir os atendimentos, o Corpo de Bombeiros deixou o local. O acidente ocorreu no município de Iúna. As autoridades apuram as causas da colisão.