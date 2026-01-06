Polícia Federal realiza reintegração de posse na Ferrovia Vitória-Minas

A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (6), a reintegração de posse na Ferrovia Vitória-Minas. A ação ocorreu no km 39, em Aracruz.

O cumprimento do mandado atendeu a decisões judiciais emitidas em 19 de dezembro de 2025. As determinações partiram do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e da 1ª Vara Federal de Linhares.

Segundo a Polícia Federal, a ferrovia estava obstruída desde 22 de outubro de 2025. O bloqueio ocorreu por indígenas na área do traçado ferroviário.

A reintegração de posse na Ferrovia Vitória-Minas contou com atuação integrada. Participaram órgãos federais, estaduais e municipais.

Entre os apoiadores estiveram Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e Advocacia-Geral da União. Também houve suporte das forças de segurança.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e SAMU atuaram no local. Órgãos de assistência social e direitos humanos acompanharam a operação.

A ação ocorreu no município de Aracruz. Empresas e instituições ligadas ao setor ferroviário também prestaram apoio logístico.

A Polícia Federal informou que o objetivo foi restabelecer a posse e garantir a segurança. As medidas seguiram os parâmetros legais e decisões judiciais vigentes.