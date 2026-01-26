Comunidade de Anutiba cria vaquinha para reformar Igreja São José

A comunidade do distrito de Anutiba, em Alegre, iniciou uma vaquinha solidária para arrecadar recursos destinados à reforma da Igreja São José.

A Defesa Civil interditou o templo após identificar risco estrutural no telhado durante vistoria realizada na quinta-feira, 22 de janeiro. A medida teve caráter preventivo.

A coordenadora da comunidade, Marcia Rosilania Oakis Cunha Freitas, explicou que a igreja já apresentava problemas na cobertura. Contudo, as chuvas recentes agravaram os danos.

Com o aumento das precipitações, o risco de desabamento cresceu. Por isso, a Defesa Civil determinou o fechamento imediato do espaço para garantir a segurança dos fiéis.

Enquanto as obras não começam, a comunidade transferiu as celebrações e atividades religiosas para o salão anexo. O local passou por avaliação e não apresenta riscos.

Diante da urgência, os moradores organizaram a campanha solidária. O objetivo é viabilizar a reforma do telhado e permitir a reabertura segura da igreja.

Assim, segundo a coordenação, a Igreja São José exerce papel central na vida religiosa e social do distrito. A reabertura é tratada como prioridade.

“Qualquer ajuda é bem-vinda. Contamos com a solidariedade para devolver um espaço seguro de fé e encontro”, destacou a coordenação local.