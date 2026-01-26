Procap 2026 aprova mais de 300 bolsas de mestrado e doutorado

O Governo do Espírito Santo divulgou o resultado final dos editais do Programa de Capacitação de Recursos Humanos na Pós-Graduação (Procap) 2026. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo publicou a lista de aprovados nos editais nº 19/2025 (Mestrado) e nº 20/2025 (Doutorado), encerrando a expectativa de centenas de candidatos. Ao todo, 140 propostas foram contempladas, com a distribuição de 306 bolsas.

As chamadas têm como objetivo fortalecer a formação de pesquisadores altamente qualificados e impulsionar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Espírito Santo. Assim, com isso, o programa amplia a base acadêmica e estimula a produção de conhecimento estratégico no Estado.

Mestrado

No Mestrado, o Procap recebeu 83 propostas e aprovou 82. A chamada vai conceder 190 bolsas, com valor mensal de R$ 3,2 mil pelo período de 24 meses. Dessa forma, o investimento total alcança R$ 14,6 milhões, destinados a projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação.

Doutorado

Já no Doutorado, a elevada procura levou à ampliação do número de bolsas. O total passou de 110 para 116, o que elevou o investimento em cerca de R$ 1,3 milhão. Assim, o aporte ultrapassa R$ 25 milhões. Os doutorandos selecionados receberão bolsas mensais de R$ 4,5 mil por até 48 meses para o desenvolvimento de pesquisas avançadas.

O diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão, destacou a importância dos editais para o fortalecimento da ciência capixaba. Segundo ele, o Procap reflete a confiança do Governo do Estado em quem atua diretamente na produção de conhecimento científico, tecnológico e inovador.

Ainda de acordo com o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão, o Espírito Santo se destaca nacionalmente pelos valores pagos. Ele ressaltou que o programa oferece hoje o segundo maior valor de bolsas do Brasil, superando, inclusive, agências nacionais de fomento.

Serviço

Resultado final do Edital 19/2025 – Procap Mestrado

Resultado final do Edital 20/2025 – Procap Doutorado