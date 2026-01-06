Confira as cidades onde mais choveu no Espírito Santo nas últimas 24 horas

As cidades onde mais choveu no Espírito Santo nas últimas 24 horas registraram volumes elevados de precipitação. O cenário mantém o alerta para a população em várias regiões.

De acordo com os dados apresentados pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual, os acumulados expressivos concentram-se em municípios específicos. A tabela com os registros detalha os locais mais atingidos.

Além disso, a sequência de chuvas intensas aumenta o risco de alagamentos urbanos. O solo encharcado também eleva a possibilidade de deslizamentos.

As cidades onde mais choveu no Espírito Santo seguem sob atenção, pois a previsão indica continuidade das instabilidades climáticas. Novos episódios de chuva podem ocorrer.

Diante disso, a orientação é para que moradores acompanhem os alertas oficiais. A atenção deve ser redobrada em áreas ribeirinhas e de encosta.

As autoridades reforçam a importância da prevenção. Em situações de risco, a população deve buscar locais seguros e acionar os serviços de emergência.