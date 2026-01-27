Confira novas oportunidades de emprego no Sul do Espírito Santo

Novas oportunidades de emprego foram divulgadas para diferentes áreas de atuação no Sul do Espírito Santo. Nesse sentido, as vagas contemplam funções na área da saúde, no atendimento ao público e no setor da construção civil, com atuação presencial em municípios da região.

Recepcionista

Uma das oportunidades contempla o cargo de recepcionista em clínica de saúde. A função exige experiência prévia na área e domínio do Pacote Office.

Além disso, o profissional atuará no controle de agenda, atendimento ao público, recebimento de valores e fechamento de contratos. A jornada ocorre de segunda a sexta-feira, das 11h às 21h, em unidade localizada no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro.

Setor de rochas

Além disso, foram anunciadas vagas presenciais para auxiliar de pedreiro, auxiliar de retoque, auxiliar de tratamento de chapas e vendedor de mercado externo. Contudo, as empresas direcionam as oportunidades a candidatos residentes em Mimoso do Sul e região, com atuação em atividades operacionais e comerciais.

Como se inscrever

Nesse sentido, os interessados devem encaminhar o currículo pelos canais de contato informados nos anúncios oficiais das vagas: [email protected] e [email protected].

Todavia, é fundamental que os candidatos acompanhem atentamente as exigências e prazos indicados, uma vez que os processos seletivos seguem critérios específicos para cada função.