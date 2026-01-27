Vitória abre processo seletivo para assistente social, arquiteto e engenheiro

Vitória abriu um novo processo seletivo simplificado para contratação de profissionais das áreas de assistência social, arquitetura, engenharia civil e geografia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Contudo, as inscrições ocorrem exclusivamente pela internet. Assim, o candidato deve acessar o site selecao.vitoria.es.gov.br, realizar o login e preencher a Ficha de Inscrição On-line.

De acordo com a gestão, o prazo começa às 8h desta terça-feira (27) e segue até as 23h59 do dia 6 de fevereiro de 2026. No edital, a Prefeitura detalha vencimentos, requisitos exigidos e áreas de atuação.

Leia também: Processo seletivo da Sejus oferece vagas para Monitor Prisional

Nesse sentido, a gestão orienta que todas as informações oficiais sejam acompanhadas nos canais institucionais. Dessa forma, o candidato precisa monitorar as publicações no Diário Oficial do Município e no portal selecao.vitoria.es.gov.br para não perder prazos ou comunicados importantes.

A equipe responsável esclarece dúvidas sobre o processo pelo telefone (27) 3382-6493 ou pelo e-mail [email protected].