Queda de eucalipto em Ibatiba atinge casas e leva à interdição de imóvel

Uma queda de eucalipto em Ibatiba causou danos estruturais em uma residência e levou à interdição do imóvel na tarde deste domingo (25). Por volta das 13h50, o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foi acionado pela Defesa Civil de Ibatiba após a árvore, com cerca de 40 metros, atingir duas casas em área residencial.

No momento do incidente, dez pessoas estavam nos imóveis. Apesar do impacto da queda sobre as construções, ninguém ficou ferido. Contudo, uma das casas apresentou danos significativos, com comprometimento da estrutura, o que exigiu providências imediatas das equipes técnicas.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

De acordo com o sargento responsável pelo atendimento, a árvore caiu devido à podridão na base do tronco. Além disso, o eucalipto apresentava marcas de fogo, fator que agravou a instabilidade. A Defesa Civil já havia vistoriado o local anteriormente e considerado a área de risco por causa das árvores próximas às residências.

Após a ação, a Defesa Civil interditou a residência mais afetada. O órgão orientou os moradores a não permanecerem no imóvel até a conclusão de nova avaliação estrutural. Segundo os bombeiros, a ocorrência foi encerrada em cerca de duas horas.

Por fim, a corporação alertou para a importância da remoção preventiva de eucaliptos e árvores de grande porte próximos a casas. A medida reduz riscos estruturais e evita prejuízos maiores em áreas urbanas.