Criança morre após desabamento de casa causado por chuva no Espírito Santo

Residência desabou na zona rural durante a madrugada; dois adultos foram resgatados com vida.

Uma criança morreu após desabamento em Rio Bananal na madrugada desta quarta-feira (21). A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar na zona rural do município.

O desabamento atingiu uma residência localizada na região da Lagoa Jesuina. No interior do imóvel estavam dois adultos e uma criança de 10 anos. As chuvas intensas antecederam o colapso da estrutura.

Assim que receberam o chamado, equipes do 2º Batalhão seguiram para o local. Contudo, parte do deslocamento ocorreu a pé, devido à interdição parcial das vias de acesso.

Os bombeiros resgataram os dois adultos com vida. Segundo a corporação, eles não apresentavam ferimentos. Em seguida, as equipes intensificaram as buscas pela criança.

Após horas de trabalho, os militares localizaram a criança soterrada, já em óbito, entre os escombros da residência. As equipes mantêm os trabalhos para retirada do corpo.

Além disso, outras viaturas atuaram em apoio à operação. As autoridades devem apurar as circunstâncias do desabamento em Rio Bananal, especialmente os impactos das chuvas na região.

