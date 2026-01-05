Defesa Civil alerta para deslizamento e chuva intensa em Cachoeiro e região Sul

A Defesa Civil emitiu um alerta de deslizamento e chuva intensa para Cachoeiro de Itapemirim e municípios da região Sul do Espírito Santo. A condição vale para as próximas 24 horas, segundo a Defesa Civil.

De acordo com o comunicado, o volume de chuva previsto pode provocar alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. O risco é maior em áreas de encosta, regiões ribeirinhas e locais com histórico de instabilidade do solo.

Diante do alerta de deslizamento e chuva intensa, a Defesa Civil orienta moradores a evitarem áreas de risco. A recomendação inclui atenção a sinais como rachaduras, estalos, desníveis no solo e aumento repentino do nível de rios.

A população deve manter documentos e itens essenciais em locais elevados. Além disso, é importante acompanhar as informações oficiais e seguir orientações das autoridades.

Em situações de emergência, a Defesa Civil reforça que o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193. A atenção preventiva é fundamental para reduzir riscos e preservar vidas em Cachoeiro e em toda a região Sul.