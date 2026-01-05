Cachoeiro: manilhas entupidas agravam problemas provocados pela chuva em Santa Fé

As fortes chuvas registradas neste domingo (5) agravaram os problemas de acesso na comunidade de Santa Fé de Cima, localizada na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. Moradores relataram que a principal estrada da localidade ficou praticamente intransitável, deixando idosos e pessoas com deficiência impossibilitados de sair de casa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo os relatos, o problema atinge tanto o trecho de terra quanto a parte asfaltada da estrada, que serve como único acesso de entrada e saída da localidade. Até o fechamento desta matéria, moradores afirmaram que nenhuma equipe ou autoridade havia comparecido ao local para avaliar a situação.

Leia também: Chuva intensa e trovoadas marcam a segunda-feira no Espírito Santo

Jones da Silva Siqueira, que mora na localidade, explicou que os transtornos se repetem sempre que chove. De acordo com ele, manilhas responsáveis pelo escoamento da água estão entupidas há bastante tempo, o que provoca alagamentos constantes. Ele ainda criticou a falta de providências por parte da Prefeitura de Cachoeiro e ressaltou que o problema é antigo e recorrente.

Vídeos enviados ao AQUINOTICIAS.COM mostram a estrada de terra tomada por grande volume de água barrenta. A água cobre praticamente toda a via.

O que a Prefeitura de Cachoeiro diz:

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Prefeitura de Cachoeiro, que informou que equipes da Defesa Civil estão mobilizada para tratar as questões referentes às chuvas que estão caindo na cidade. Ainda ressaltou que com o clima instável não tem como realizar manutenção na localidade e é preciso, portanto, esperar o tempo firmar para realizar os reparos necessários.