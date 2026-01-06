Defesa Civil alerta ribeirinhos com elevação do Rio Itapemirim em Cachoeiro

A Defesa Civil alerta a população ribeirinha de Cachoeiro de Itapemirim diante da elevação gradual do nível do rio. O órgão reforça a necessidade de atenção constante, no entanto, não há previsão, até o momento, de enchente. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, João Daroz, a previsão indica que o nível do Rio Itapemirim pode chegar a 3 metros até o final do dia. Mesmo assim, não há indicação de transbordamento no momento.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, cada morador deve analisar a sua situação de forma isolada. O comportamento do rio pode variar conforme o trecho e a região.

Apesar disso, o cenário exige cautela. A Defesa Civil alerta a população ribeirinha para acompanhar as atualizações e observar mudanças no nível da água. Além das áreas próximas ao rio, moradores de encostas também devem permanecer atentos. O solo encharcado aumenta o risco de instabilidades pontuais.

O órgão orienta evitar áreas de risco e manter documentos e itens essenciais organizados. Em caso de necessidade, a população deve acionar os canais oficiais. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e o nível do rio. Novos comunicados serão divulgados conforme a evolução do cenário.