Defesa Civil avalia risco de deslizamento no bairro Amarelo

A Defesa Civil do Espírito Santo enviou uma equipe técnica especializada a Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (6), para realizar uma avaliação detalhada em uma área com risco iminente de deslizamento. O trabalho ocorreu na rua Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo, onde uma grande rocha apresenta possibilidade de movimentação.

A análise tem como objetivo definir uma solução emergencial para o local. Diante do potencial risco, a via permanece totalmente interditada de forma preventiva, enquanto os técnicos avaliam as condições do terreno e da estrutura rochosa.

Segundo a Coordenadoria Executiva de Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, a vistoria inicial não apontou necessidade de interdição dos imóveis situados na parte superior da rua. Até o momento, não há indícios de risco direto às residências, o que permite que os moradores sigam em suas casas, sob monitoramento constante.

A situação continua em análise pela Defesa Civil Estadual, que deverá divulgar posteriormente o parecer técnico conclusivo. Com base nesse relatório, o município irá definir e executar as medidas necessárias para solucionar o problema e garantir a segurança da população.