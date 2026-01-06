VÍDEO | Deslizamento de pedras interdita rodovia no Sul do ES

A rodovia ES-165 precisou ser interditada após um deslizamento de pedras na localidade de Serra dos Pontões, em Castelo.

O trecho, que liga a cidade a Muniz Freire, ficou parcialmente interditado até esta terça-feira (6).

Uma equipe do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi acionado para a retirada das rochas. ⠀

Veja vídeo