Defesa Civil interdita igreja em Alegre após risco estrutural; entenda

A Igreja São José, localizada no distrito de Anutiba, em Alegre, teve as atividades suspensas nesta quinta-feira (22) após a identificação de risco estrutural em parte da cobertura. O templo integra a Paróquia Nossa Senhora da Penha.

A coordenadora da comunidade, Marcia Rosilania Oakis Cunha Freitas, explica que o telhado da igreja já apresentava problemas antes do período recente de chuvas intensas. Segundo ela, a sequência de precipitações agravou o quadro e elevou o risco de desabamento.

Diante da situação, a Defesa Civil foi acionada ainda na quinta-feira para realizar uma vistoria técnica no local. Após a avaliação, o órgão determinou a interdição imediata do templo como medida preventiva, com o objetivo de evitar acidentes.

Como solução provisória, a comunidade transferiu todas as celebrações e atividades religiosas para o salão anexo à igreja. As autoridades consideraram o espaço seguro para uso temporário.

Dessa forma, o local só retorna os funcionamentos após a execução das intervenções necessárias. A liberação do espaço dependerá do cumprimento das orientações técnicas emitidas pelos órgãos competentes.