Detran avalia melhorias na sinalização e mobilidade urbana em Alegre

A Prefeitura de Alegre recebeu, nesta semana, a visita da equipe técnica de Engenharia do Detran para avaliar a sinalização e a mobilidade urbana do município. A ação teve como foco analisar as condições do trânsito e orientar futuras melhorias.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a visita, os técnicos realizaram uma análise detalhada de pontos estratégicos da cidade. O objetivo foi identificar necessidades relacionadas à organização do fluxo, segurança viária e fluidez do tráfego urbano.

Leia também: Deslizamento de rochas na ES 181 provoca bloqueio parcial em Alegre

Além disso, a equipe estudou a implantação de novas placas de sinalização e a reorganização de vagas de estacionamento.

Outro ponto analisado foi a necessidade de faixas elevadas para pedestres. Da mesma forma, os técnicos verificaram ajustes no sistema de semáforos para reduzir riscos de acidentes.

Segundo a equipe de Engenharia do Detran, as análises técnicas servirão como base para futuras intervenções. Assim, o município poderá adotar soluções mais eficientes e adequadas ao crescimento urbano.

Por fim, a iniciativa busca garantir um trânsito mais seguro. A proposta também favorece motoristas, ciclistas e pedestres, promovendo organização e qualidade na mobilidade urbana de Alegre.