Demoday celebra resultados do Programa Sementes no Espírito Santo

O Demoday Sementes vai marcar, no dia 3 de fevereiro, o encerramento do ciclo de aceleração do maior programa público de interiorização da inovação do Espírito Santo.

Sendo assim, o evento acontece das 8h30 às 12h, na Reserva Paineiras, no município da Serra, e reúne startups aceleradas, investidores, parceiros institucionais, autoridades e representantes do ecossistema de inovação.

Coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, o Programa Sementes consolidou-se como um instrumento estratégico de desenvolvimento regional.

Assim, ao longo da jornada, a iniciativa levou capacitação, mentorias e conexões a empreendedores de diferentes regiões do estado. Com isso, fortaleceu negócios inovadores e ampliando o impacto nos municípios atendidos.

Ciclo iniciado em 2025

Durante o ciclo iniciado em junho de 2025, as startups participaram de capacitações estratégicas, mentorias especializadas, checkpoints de evolução e ações de difusão.

Assim, como resultado, os negócios chegaram ao Demoday com modelos mais estruturados, soluções mais maduras e maior preparo para o mercado. Dessa forma, o evento se torna o espaço de visibilidade e reconhecimento desse processo.

A coordenadora do programa, coordenadora Jamylly Caran, destacou que o Demoday simboliza conquista e inspiração.

“Cada startup carrega uma trajetória de aprendizado, superação e crescimento, mostrando que apoio, capacitação e rede podem transformar ideias em soluções com impacto real na sociedade”, disse.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, secretário Bruno Lamas, afirmou que o Demoday representa mais do que o encerramento de um ciclo.

“O Programa Sementes comprova que é possível executar políticas públicas de inovação com resultados concretos, levando oportunidades além da Grande Vitória e fortalecendo talentos também no interior do estado”, salienta.

Programação

Além das apresentações das startups destaque, o evento contará com palestra, anúncio do Top 3 Sementes e premiações.

Dessa forma, o Demoday também atua como espaço de conexão entre empreendedores, parceiros e investidores, fortalecendo ainda mais o ecossistema capixaba de inovação.

O evento é gratuito e aberto ao público interessado em empreendedorismo, tecnologia e inovação.

Serviço

Demoday Sementes

Data: 3 de fevereiro

Horário: 8h30 às 12h

Local: Reserva Paineiras – ES-010, km 4,5, Jardim Limoeiro, Serra

Inscrições gratuitas: link

