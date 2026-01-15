Programa Sementes qualifica startups com ciclo de capacitações

O Programa Sementes, iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, encerrou 2025 com um ciclo de capacitações voltado às 50 startups aceleradas. As formações ocorreram em novembro e dezembro e priorizaram temas essenciais para a consolidação dos negócios.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Especialistas de alcance nacional conduziram os encontros e abordaram planejamento estratégico, relacionamento com clientes, gestão financeira, desenvolvimento de produtos, escalabilidade e captação de investimentos. Além disso, as atividades integraram a metodologia de aceleração da IEBT Innovation, que valoriza conhecimento aplicado e acompanhamento contínuo.

Leia também: Programa Sementes amplia atuação no ES e impacta mais de 9 mil pessoas

A coordenadora do Programa Sementes, coordenadora Jamylly Caran, destacou que as capacitações fortalecem a maturidade dos negócios.

“O contato com especialistas amplia a visão estratégica dos empreendedores e prepara as startups para decisões mais consistentes no mercado”, explica.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, secretário Bruno Lamas, afirmou que o programa contribui para interiorizar a inovação.

“O investimento em formação qualificada cria condições reais para transformar ideias em negócios sustentáveis”, salienta.

Além disso, o Programa Sementes mantém uma rede de parceiros que oferece mentorias, consultorias e conexões estratégicas. Dessa forma, o ecossistema de inovação se fortalece e amplia o suporte às startups ao longo da jornada de aceleração.