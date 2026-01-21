Deslizamento de rochas na ES 181 provoca bloqueio parcial em Alegre
Defesa Civil monitora trecho após chuvas e aguarda avaliação do DER para possível interdição total.
Um deslizamento de rochas na ES 181 provocou bloqueio parcial da rodovia que liga Alegre à comunidade de Anutiba na manhã desta quarta-feira (21). O incidente ocorreu após fortes chuvas registradas na noite de terça-feira (20).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo Willian dos Santos, coordenador da Defesa Civil, equipes avaliaram o local logo após o deslizamento. Um geólogo da prefeitura e militares do Corpo de Bombeiros participaram da vistoria técnica.
Leia também: Criança morre após desabamento de casa causado por chuva no ES
Após a análise inicial, os agentes liberaram o tráfego de forma controlada. As equipes removeram rochas menores para reduzir riscos imediatos aos motoristas que utilizam a via.
No entanto, a Defesa Civil aguarda a chegada de técnicos do Departamento de Estradas e Rodovias (DER). O órgão deve definir o melhor momento para retirar as rochas maiores e avaliar a necessidade de interdição total.
Enquanto isso, a Defesa Civil orienta os condutores a reduzirem a velocidade e manter atenção redobrada ao trafegar pelo trecho afetado. O monitoramento continua devido à instabilidade do terreno após as chuvas.