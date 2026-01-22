Deslizamento mantém rodovia ES 181 parcialmente bloqueada em Alegre

A rodovia ES 181 parcialmente bloqueada continua exigindo atenção dos motoristas na manhã desta quarta-feira (21). O trecho liga o município de Alegre à comunidade de Anutiba e foi afetado por um deslizamento de rochas após fortes chuvas.

Segundo a Defesa Civil, o deslizamento ocorreu depois das chuvas registradas na noite de terça-feira (20). Logo após o incidente, as equipes iniciaram a avaliação técnica da área atingida.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Willian dos Santos, um geólogo da prefeitura e militares do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo participaram da vistoria. A análise identificou riscos relacionados à instabilidade do terreno.

Em seguida, as equipes liberaram o tráfego de forma controlada. Os agentes removeram rochas menores para reduzir riscos imediatos aos condutores que utilizam a via.

No entanto, a rodovia ES 181 parcialmente bloqueada segue sem liberação total. A Defesa Civil aguarda a chegada de técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo, que irão avaliar a retirada das rochas maiores.

Enquanto isso, os órgãos mantêm o monitoramento constante do local. A orientação é para que os motoristas reduzam a velocidade e mantenham atenção redobrada ao trafegar pelo trecho afetado, devido à instabilidade do solo.