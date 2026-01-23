Detran-ES divulga calendário do Licenciamento 2026

Os proprietários de veículos registrados no Espírito Santo já podem se organizar para o pagamento do Licenciamento Anual de 2026. Isso porque, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou, em seu site oficial, o calendário de vencimentos e de fiscalização do exercício.

Os prazos vencem em setembro de 2026 e variam conforme o número final da placa do veículo. Nesse sentido, as datas seguem o mesmo cronograma do IPVA 2026, conforme a Instrução de Serviço nº 43, publicada no Diário Oficial do Estado.

O Detran-ES reforça que todos os veículos precisam estar com o Licenciamento de 2025 quitado para circular regularmente. Assim, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a renovação anual é obrigatória. Caso contrário, o condutor fica sujeito à autuação e outras penalidades.

Emissão do boleto

O Detran-ES disponibiliza o boleto exclusivamente em seu site oficial. Isso porque, o órgão não envia cobranças por correio, e-mail, mensagens ou aplicativos. O Documento Único de Arrecadação (DUA) pode ser pago via Pix ou código de barras, sem necessidade de impressão.

O boleto reúne todos os débitos do veículo, como IPVA, multas e taxas. Contudo, o licenciamento pode ser bloqueado se houver pendências administrativas, como recall em aberto, restrição judicial ou ausência do Certificado de Segurança Veicular para veículos a GNV.

Atenção a golpes

O Detran-ES orienta que o cidadão acesse apenas o site oficial para emitir o boleto. Antes de concluir o pagamento via Pix, é essencial verificar se o destinatário informado é o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo. Caso contrário, o sistema não reconhecerá o pagamento.

Documento digital

Após a quitação, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e) ficará disponível no site do Detran-ES, no aplicativo Carteira Digital de Trânsito e no portal da Senatran.

IPVA 2026

O IPVA 2026 começa a vencer em abril. O pagamento poderá ser feito à vista, com desconto de 15%, ou parcelado em até seis vezes. O vencimento da cota única ou da primeira parcela ocorre entre 1º e 8 de abril, conforme o final da placa.

No Espírito Santo, a alíquota do imposto é de 1% para motos, ônibus e caminhões, e 2% para carros de passeio e utilitários. Assim, veículos fabricados em 2010 ficam automaticamente isentos em 2026.