Domingo (18) terá tempo aberto e calor em todo o Espírito Santo

O tempo aberto no Espírito Santo predomina neste domingo (18), sob influência de ar seco associado a um sistema de alta pressão. De acordo com o Incaper, não há previsão de chuva no Estado.

Além disso, as temperaturas permanecem elevadas em todas as regiões. O vento sopra fraco a moderado no litoral, com rajadas ocasionais no Sul e na Grande Vitória.

Na Grande Vitória, por sua vez, o tempo aberto no Espírito Santo garante poucas nuvens e ausência de chuva. As temperaturas variam entre 21 °C e 34 °C.

Em Vitória, os termômetros registram mínima de 22 °C e máxima de 33 °C. O vento permanece fraco a moderado, com possíveis rajadas.

Na Região Sul, o cenário segue estável, com poucas nuvens e tempo seco. Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 19 °C e a máxima a 34 °C.

Já nas áreas mais altas da Região Sul, as temperaturas variam entre 18 °C e 31 °C, mantendo o padrão do tempo aberto no Espírito Santo.

Na Região Serrana, o domingo também será de poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 16 °C e a máxima alcança 33 °C.

Por outro lado, nas áreas altas da Região Serrana, os termômetros marcam entre 14 °C e 31 °C, sem registro de chuva.

Na Região Norte, o tempo permanece firme, com mínima de 21 °C e máxima de 34 °C, além de sol entre poucas nuvens.

Na Região Noroeste, as áreas menos elevadas registram mínima de 22 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a máxima chega a 32 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o tempo aberto no Espírito Santo garante poucas nuvens, vento fraco a moderado e temperaturas entre 21 °C e 33 °C.