Cidades

Dona Alvarina completa 115 anos e marca a história de Muniz Freire

Dona Alvarina Campos celebra 115 anos cercada pela família, pela fé e por uma história que atravessa gerações no Sul do Espírito Santo.

Foto: Arquivo Pessoal

A moradora de Muniz Freire, Alvarina Campos, comemorou 115 anos no último final de semana e, assim, transformou sua história em referência de fé e longevidade no Sul do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Conhecida como Dona Nina, ela vive na zona rural do município. Ainda hoje, mesmo com a idade avançada, mantém lucidez, autonomia e uma rotina que impressiona familiares e visitantes.

Nascida em 1911, no distrito de Piaçu, Dona Alvarina cresceu em um Brasil sem energia elétrica e com poucas políticas públicas. Ainda assim, construiu uma vida marcada pelo trabalho rural e pela fé.

Desde cedo, criada na roça, ajudou a mãe e as irmãs nas tarefas diárias. Embora nunca tenha frequentado a escola, aprendeu com a prática constante na lavoura. Naquele período, a família produzia o próprio alimento.

Segundo o neto, Luiz Campos Gomes, a alimentação natural contribuiu para a longevidade. Além disso, ele destaca que tudo era plantado sem uso de produtos químicos.

Além disso, como mãe solteira, Dona Alvarina criou sozinha a única filha. Em uma época marcada por preconceitos, garantiu sustento e dignidade por meio do trabalho diário no campo.

Aos 115 anos, Dona Nina tem 14 tataranetos

Com o passar das décadas, a família cresceu. Hoje, aos 115 anos, Dona Alvarina reúne nove netos, oito bisnetos e 14 tataranetos. Ainda assim, a convivência familiar se mantém próxima e constante.

Há cerca de 15 anos, ela passou a morar no quintal da casa do neto. A mudança ocorreu após uma queda e, posteriormente, orientação médica para cuidados mais próximos.

Mesmo assim, Dona Alvarina preserva a autonomia. Ela cuida da própria casa, lava roupas pessoais e, dentro de suas possibilidades, mantém uma rotina ativa.

Por fim, a fé sempre sustentou sua trajetória. Devota de Nossa Senhora Aparecida, participa de orações diárias e, sempre que possível, frequenta missas na Comunidade Cristo Rei Assunção.

Com informações, Diocese de Cachoeiro

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

AniversárioEspírito SantoMuniz Freire

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por