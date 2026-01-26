Drogaria abre vagas para motoboy e motogirl em Cachoeiro

A Drogaria Consolação abriu vagas de emprego para motoboy e motogirl em Cachoeiro de Itapemirim.

A empresa busca profissionais para atuar no serviço de entregas. Além disso, oferece salário fixo e benefícios aos contratados.

Entre os benefícios estão plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte. Assim, a vaga garante mais segurança ao trabalhador.

Para concorrer, o candidato precisa ter ensino médio completo. Também é necessário possuir CNH categoria A e residir em Cachoeiro.

Os interessados devem enviar o currículo por e-mail. Entretanto, a empresa também aceita a entrega presencial na unidade do Guandu.

O contato para cadastro é [email protected]. Portanto, os candidatos devem encaminhar as informações o quanto antes.

A iniciativa amplia as oportunidades de emprego no setor farmacêutico. Desse modo, a empresa reforça o atendimento e a agilidade nas entregas.