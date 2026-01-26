Oportunidades

Drogaria abre vagas para motoboy e motogirl em Cachoeiro

Oportunidade oferece salário fixo e benefícios aos contratados

Vagas de emprego para motoboy - curso de pilotagem gratuito no ES - oportunidade - motofretista
Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Drogaria Consolação abriu vagas de emprego para motoboy e motogirl em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A empresa busca profissionais para atuar no serviço de entregas. Além disso, oferece salário fixo e benefícios aos contratados.

Leia também: Cachoeiro oferece estágio de pós-graduação na área jurídica

Entre os benefícios estão plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte. Assim, a vaga garante mais segurança ao trabalhador.

Para concorrer, o candidato precisa ter ensino médio completo. Também é necessário possuir CNH categoria A e residir em Cachoeiro.

Os interessados devem enviar o currículo por e-mail. Entretanto, a empresa também aceita a entrega presencial na unidade do Guandu.

O contato para cadastro é [email protected]. Portanto, os candidatos devem encaminhar as informações o quanto antes.

A iniciativa amplia as oportunidades de emprego no setor farmacêutico. Desse modo, a empresa reforça o atendimento e a agilidade nas entregas.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimVagas de emprego

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por