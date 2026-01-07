Drogaria Indiana abre vaga para subgerente farmacêutico em Cachoeiro

A Drogaria Indiana abriu uma nova vaga de emprego no Espírito Santo para o cargo de subgerente farmacêutico, com atuação em Cachoeiro de Itapemirim. A oportunidade reforça a geração de empregos no setor farmacêutico capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Para concorrer, é necessário ter mais de 18 anos e formação compatível com a função. A contratação é imediata, e a empresa busca profissionais com perfil de liderança e foco em atendimento.

Leia também: Loja abre vaga para embalador em Cachoeiro; saiba como se candidatar

Além disso, a vaga oferece salário competitivo e benefícios como plano de saúde e odontológico (opcional), vale-transporte, seguro de vida, atendimento psicológico e nutricional, além de voucher para recém-nascido e kit escolar para filhos.

Os interessados devem enviar o currículo por e-mail, seguindo as orientações divulgadas pela empresa. A iniciativa amplia as oportunidades formais de trabalho em Cachoeiro e fortalece o mercado local.