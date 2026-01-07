Loja abre vaga para embalador em Cachoeiro; saiba como se candidatar

A Casa Luma, loja instalada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, abriu uma nova vaga de emprego para o cargo de embalador, com contratação imediata. A oportunidade integra o movimento de geração de postos de trabalho no comércio capixaba neste início de ano.

De acordo com o anúncio, a empresa exige apenas que o candidato seja maior de 18 anos. Além disso, oferece salário de R$ 1.700,00, bem como plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte, seguro de vida e outros benefícios.

Os interessados devem enviar o currículo por e-mail, conforme orientação da empresa. A seleção ocorre durante o mês de janeiro de 2026, e a vaga é destinada a moradores da região de Cachoeiro de Itapemirim.

Como se candidatar