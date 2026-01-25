Duas pessoas são presas por tráfico de drogas em Apiacá

Duas pessoas foram presas, no último sábado (24), durante a Operação Saturação em Apiacá. As prisões ocorreram após denúncias anônimas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Polícia Militar, as guarnições receberam informações sobre a venda de entorpecentes em uma residência na Avenida Florentino Ávidos. Durante o monitoramento, as equipes constataram movimentação típica do comércio de drogas. Logo depois, os agentes abordaram um indivíduo ao sair do imóvel.

Leia também: Mulher morre em residência e polícia investiga possível feminicídio

Na revista, os policiais encontraram uma pedra de crack com o abordado. Questionado, ele afirmou que comprou a substância na residência monitorada.

Diante disso, o homem indicou a responsável pela venda do entorpecente. No interior da casa, a equipe apreendeu 27 pedras de crack, uma pedra inteira da droga e uma bucha de maconha. Além disso, localizou dinheiro fracionado, materiais para preparo e anotações do tráfico. No local, a suspeita confirmou que preparava a substância para comercialização.

Por fim, os agentes conduziram os dois envolvidos à Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material apreendido. O caso ficou à disposição da Justiça.