Segurança

Duas pessoas são presas por tráfico de drogas em Apiacá

Ação policial ocorreu após denúncias anônimas e resultou na apreensão de entorpecentes.

apiacá
Foto: Divulgação

Duas pessoas foram presas, no último sábado (24), durante a Operação Saturação em Apiacá. As prisões ocorreram após denúncias anônimas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Polícia Militar, as guarnições receberam informações sobre a venda de entorpecentes em uma residência na Avenida Florentino Ávidos. Durante o monitoramento, as equipes constataram movimentação típica do comércio de drogas. Logo depois, os agentes abordaram um indivíduo ao sair do imóvel.

Leia também: Mulher morre em residência e polícia investiga possível feminicídio

Na revista, os policiais encontraram uma pedra de crack com o abordado. Questionado, ele afirmou que comprou a substância na residência monitorada.

Diante disso, o homem indicou a responsável pela venda do entorpecente. No interior da casa, a equipe apreendeu 27 pedras de crack, uma pedra inteira da droga e uma bucha de maconha. Além disso, localizou dinheiro fracionado, materiais para preparo e anotações do tráfico. No local, a suspeita confirmou que preparava a substância para comercialização.

Por fim, os agentes conduziram os dois envolvidos à Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material apreendido. O caso ficou à disposição da Justiça.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

ApiacáPolícia MilitarSegurança

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por