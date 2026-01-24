Mulher morre em residência e polícia investiga possível feminicídio

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa na noite de sexta-feira (23), no bairro das Laranjeiras, na Serra. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um homem teria matado a própria esposa.

No local, um vizinho do casal contou aos policiais que recebeu mensagens infomando sobre uma discussão na casa do casal. Pouco depois, moradores ouviram batidas fortes vindas do imóvel.

Em seguida, o homem deixou a residência e pediu a moradores que acionassem a polícia, afirmando que havia matado a esposa.

Diante das informações, os militares entraram no imóvel e encontraram o corpo da mulher no andar superior da casa.

A Polícia Civil informou que a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher investiga o caso. Até o momento, não houve prisão.