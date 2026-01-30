É FAKE! Perim alerta para perfil falso no iFood e orienta clientes
Rede informa que não possui perfil oficial na plataforma e orienta consumidores a denunciarem a conta.
Golpistas utilizaram a plataforma iFood para criar um perfil com o nome e a logomarca do Supermercado Perim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Por meio de nota divulgada nas redes sociais, a rede pediu que os usuários denunciem a conta diretamente no aplicativo.
Além disso, o comunicado reforça que a empresa anunciará qualquer novo canal de vendas exclusivamente por meios oficiais.
Por fim, a empresa destacou que não autorizou o uso da marca no perfil. Portanto, toda informação fora dos canais oficiais deve ser ignorada pelos clientes.
Perfil desativado
Ao realizar a busca na plataforma, o perfil já aparece como desativado.