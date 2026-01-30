Cidades

Espírito Santo entra em alerta laranja de perigo para chuvas intensas

Aviso do INMET indica volumes elevados de chuva e ventos fortes entre sexta-feira e sábado.

alerta de chuvas intensas no Espírito Santo
Foto: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas no Espírito Santo. Dessa forma, o aviso começa às 10h desta sexta e segue até as 10h de sábado. Nesse período, o estado pode registrar temporais significativos.

Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. Contudo, o volume diário pode variar entre 50 e 100 milímetros. Além disso, os ventos podem alcançar velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora. Por isso, cresce o risco de quedas de galhos e interrupções no fornecimento de energia.

Portanto, em caso de rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo sob árvores. Do mesmo modo, motoristas não devem estacionar próximos a torres e placas.

Por fim, em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades sob alerta

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

