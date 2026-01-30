Espírito Santo entra em alerta laranja de perigo para chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas no Espírito Santo. Dessa forma, o aviso começa às 10h desta sexta e segue até as 10h de sábado. Nesse período, o estado pode registrar temporais significativos.

Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. Contudo, o volume diário pode variar entre 50 e 100 milímetros. Além disso, os ventos podem alcançar velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora. Por isso, cresce o risco de quedas de galhos e interrupções no fornecimento de energia.

Portanto, em caso de rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo sob árvores. Do mesmo modo, motoristas não devem estacionar próximos a torres e placas.

Por fim, em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades sob alerta