Espírito Santo entra em alerta laranja de perigo para chuvas intensas
Aviso do INMET indica volumes elevados de chuva e ventos fortes entre sexta-feira e sábado.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas no Espírito Santo. Dessa forma, o aviso começa às 10h desta sexta e segue até as 10h de sábado. Nesse período, o estado pode registrar temporais significativos.
Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. Contudo, o volume diário pode variar entre 50 e 100 milímetros. Além disso, os ventos podem alcançar velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora. Por isso, cresce o risco de quedas de galhos e interrupções no fornecimento de energia.
Portanto, em caso de rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo sob árvores. Do mesmo modo, motoristas não devem estacionar próximos a torres e placas.
Por fim, em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Confira as cidades sob alerta
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória