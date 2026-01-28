Educação do ES abre inscrições para mais de 2 mil vagas em cursos técnicos

A Secretaria da Educação do Espírito Santo abriu, nesta quarta-feira (28), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de cursos técnicos de nível médio. A oferta ocorre na forma concomitante e resulta de parceria com o Sistema S.

A Sedu realiza o processo em conjunto com o Senai, o Senac e o Sest/Senat. Nesse sentido, as inscrições seguem abertas até 20 de fevereiro de 2026, às 23h59, e devem ser feitas exclusivamente pelo site selecaoaluno.es.gov.br.

Ao todo, o edital disponibiliza 2.117 vagas distribuídas em 13 municípios capixabas. As oportunidades contemplam Aracruz, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vitória e Vila Velha.

Os cursos

Os cursos abrangem áreas com alta demanda no mercado de trabalho. Entre as formações ofertadas estão Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Eletrotécnica, Eletromecânica, Estética, Informática, Informática para Internet, Logística, Mecânica e Segurança do Trabalho.

O processo seletivo atende estudantes da Rede Pública Estadual que cursam a 1ª ou a 2ª série do Ensino Médio regular. Além disso, a seleção inclui alunos da 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos, na modalidade Ensino Médio.

A proposta permite que os estudantes conciliem a formação técnica com a educação básica. Dessa forma, os participantes ampliam as competências profissionais sem interromper o percurso escolar.