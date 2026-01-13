Prefeitura de Iconha abre dois processos seletivos na área da educação; veja detalhes

A Prefeitura Municipal de Iconha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou dois Editais de Processo Seletivo Simplificado para a contratação de profissionais da área da educação em regime de Designação Temporária (DT), além da formação de cadastro de reserva, com atuação prevista para o ano letivo de 2026.

As oportunidades são para professores e pedagogo, conforme as necessidades da Rede Municipal de Ensino. As contratações ocorrerão de acordo com a demanda das unidades escolares, após o período de matrículas e ao longo do ano letivo.

Os editais, portanto, contemplam vagas para os seguintes cargos: Professor Regente de Classe (Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Ensino Fundamental – Anos Finais e Atendimento Educacional Especializado). Também há oportunidades para Professor Pedagogo, Professor de Educação Física, Professor de Língua Estrangeira (Inglês) e Professor de Arte.

As inscrições para ambos os processos seletivos acontecem de forma presencial. Os interessados podem se inscrever no período de 12 a 15 de janeiro de 2026, das 7h30 às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Educação. O espaço fica na Praça Darcy Marchiori, nº 11, bairro Jardim Jandira, em Iconha.

Entretanto, a administração municipal reforça que não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido. Os interessados devem consultar todas as informações e requisitos de seleção previstos nos editais, disponíveis no site oficial da Prefeitura de Iconha, no endereço www.iconha.es.gov.br.