Educação: inscrições para o Sisu 2026 já estão abertas

As inscrições para o Sisu 2026 já estão abertas e seguem até sexta-feira (23). O processo seletivo, organizado pelo Ministério da Educação, oferta 274,8 mil vagas em instituições públicas de Ensino Superior em todo o País.

O sistema utiliza exclusivamente as notas do Enem e mantém edição única anual, com vagas para cursos que começam no primeiro e no segundo semestre de 2026. Podem participar estudantes que fizeram o Enem em 2023, 2024 ou 2025, desde que não tenham zerado a redação nem participado como treineiros.

As inscrições são gratuitas e ocorrem apenas pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso, definindo ordem de preferência e modalidade de concorrência, conforme a Lei de Cotas.

A Secretaria da Educação orienta atenção aos critérios de cada instituição, já que os pesos das notas do Enem variam conforme o curso. O resultado da chamada regular sai em 29 de janeiro. As matrículas começam em 2 de fevereiro, e a lista de espera poderá ser acessada entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.