Empresa anuncia contratação de designer gráfico em Cachoeiro

A Gráfica Cachoeiro abriu processo seletivo para contratar designer gráfico em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa busca reforçar a equipe criativa e ampliar a capacidade de produção.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o anúncio, o candidato precisa ter domínio em Corel Draw. Além disso, a empresa valoriza proatividade, boa comunicação e vontade de aprender. Esses requisitos orientam a seleção.

Leia também: Agricultores aprendem a transformar cacau em dez produtos no Sul do ES

Além das habilidades técnicas, a gráfica procura um profissional disposto a crescer com a equipe. Dessa forma, o ambiente favorece aprendizado contínuo e troca de experiências.

O interessado deve enviar o currículo diretamente à empresa. Em seguida, a equipe responsável fará a triagem dos perfis recebidos para as próximas etapas do processo.

A Gráfica Cachoeiro funciona na Avenida Carly Levy Ramos, nº 73, bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

Por fim, a oportunidade representa uma porta de entrada para quem deseja atuar no setor gráfico local e desenvolver projetos criativos no mercado regional.