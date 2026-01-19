Oportunidades

Empresa anuncia contratação de designer gráfico em Cachoeiro

Empresa busca profissional com domínio em Corel Draw e perfil proativo para integrar a equipe

Empresa anuncia contratação de designer gráfico em Cachoeiro
Foto: FreePik

A Gráfica Cachoeiro abriu processo seletivo para contratar designer gráfico em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa busca reforçar a equipe criativa e ampliar a capacidade de produção.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o anúncio, o candidato precisa ter domínio em Corel Draw. Além disso, a empresa valoriza proatividade, boa comunicação e vontade de aprender. Esses requisitos orientam a seleção.

Leia também: Agricultores aprendem a transformar cacau em dez produtos no Sul do ES

Além das habilidades técnicas, a gráfica procura um profissional disposto a crescer com a equipe. Dessa forma, o ambiente favorece aprendizado contínuo e troca de experiências.

O interessado deve enviar o currículo diretamente à empresa. Em seguida, a equipe responsável fará a triagem dos perfis recebidos para as próximas etapas do processo.

A Gráfica Cachoeiro funciona na Avenida Carly Levy Ramos, nº 73, bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

Por fim, a oportunidade representa uma porta de entrada para quem deseja atuar no setor gráfico local e desenvolver projetos criativos no mercado regional.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimOportunidadesVagas de emprego

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por