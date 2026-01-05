Oportunidades

Empresa de granitos abre vagas de emprego no Sul do ES

Oportunidades incluem funções operacionais e envio de currículo online

Uma empresa do setor de rochas ornamentais abriu novas vagas de emprego em Vargem Alta, ampliando as oportunidades para trabalhadores da área industrial.

A seleção contempla funções operacionais ligadas à produção e ao apoio logístico.

Entre os cargos disponíveis estão polidor, resinador, operador de ponte e ajudante de pátio. As vagas atendem à demanda do setor de granitos, que segue como um dos pilares da economia capixaba.

Os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou WhatsApp, conforme os contatos informados pela empresa. A contratação ocorre conforme a análise dos perfis e a necessidade operacional.

