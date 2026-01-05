Empresa de granitos abre vagas de emprego no Sul do ES

Uma empresa do setor de rochas ornamentais abriu novas vagas de emprego em Vargem Alta, ampliando as oportunidades para trabalhadores da área industrial.

A seleção contempla funções operacionais ligadas à produção e ao apoio logístico.

Entre os cargos disponíveis estão polidor, resinador, operador de ponte e ajudante de pátio. As vagas atendem à demanda do setor de granitos, que segue como um dos pilares da economia capixaba.

Os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou WhatsApp, conforme os contatos informados pela empresa. A contratação ocorre conforme a análise dos perfis e a necessidade operacional.