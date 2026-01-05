Cidades

Chuva intensa e trovoadas marcam a segunda-feira no Espírito Santo

Tempo severo mantém alerta para acumulados elevados e queda de temperatura

Imagem retrata céu carregado de nuvens escurar para temporal
Foto: Rafaela Thompson

O Espírito Santo enfrenta uma segunda-feira marcada por tempo severo, com chuva forte e trovoadas ao longo de todo o dia. A instabilidade começa ainda na madrugada e persiste até a noite.

Durante a manhã, a chuva ganha força e vem acompanhada de trovoadas frequentes. À tarde, o cenário se mantém, reforçando o risco de transtornos em áreas urbanas.

Volumes elevados de chuva preocupam

Além disso, os modelos meteorológicos indicam 100% de chance de chuva, com acumulado que pode chegar a 87,5 milímetros em apenas 24 horas. Esse volume é considerado elevado para um curto período.

As temperaturas permanecem amenas devido à nebulosidade constante. A mínima prevista é de 20 °C, enquanto a máxima não ultrapassa 22 °C.

Atenção redobrada

Diante desse cenário, moradores devem redobrar a atenção, sobretudo em áreas sujeitas a alagamentos e enxurradas. O tempo segue instável durante a noite, com chuva persistente e novas trovoadas.

A recomendação é acompanhar atualizações da previsão e orientações da Defesa Civil ao longo do dia.

