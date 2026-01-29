Empresa de granitos abre vagas de emprego no Sul do Espírito Santo

Uma empresa do setor de rochas ornamentais abriu novas vagas de emprego no Espírito Santo. A GFC Granitos anunciou contratações para diferentes áreas, reforçando o mercado de trabalho no Sul do estado.

As oportunidades contemplam funções operacionais, administrativas e fiscais. Dessa forma, a empresa amplia o acesso ao emprego para profissionais com perfis variados, sobretudo na região de Cachoeiro de Itapemirim.

Entre as vagas abertas estão os cargos de polidor, resinador, operador de ponte e ajudante de pátio. Além disso, a empresa também busca secretária ou recepcionista, com experiência desejável na área.

Outra oportunidade disponível é para assistente fiscal. Nesse caso, a empresa procura profissionais com conhecimento em conferência de notas fiscais, apuração de tributos e envio de obrigações acessórias.

Além disso, o cargo envolve análise de documentos fiscais, organização de arquivos e apoio às áreas contábil e administrativa. Assim, a função exige atenção, responsabilidade e domínio da legislação aplicada.

Segundo a empresa, os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou WhatsApp. As candidaturas seguem abertas, enquanto houver disponibilidade de vagas.

Por fim, a abertura dessas oportunidades reforça a importância do setor de rochas ornamentais para a economia capixaba. O segmento segue como um dos principais geradores de emprego em Cachoeiro de Itapemirim.