Processo seletivo da Sejus oferece vagas para Monitor Prisional

A Secretaria da Justiça (Sejus) abriu um Processo Seletivo Simplificado para contratar Monitores de Ressocialização Prisional em regime de Designação Temporária. A seleção visa formar cadastro de reserva para reforçar o quadro funcional das unidades prisionais do Espírito Santo.

As inscrições começaram nesta quarta-feira (21) e seguem abertas até o dia 28 de janeiro de 2026. Os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo site selecao.es.gov.br, onde também está disponível o edital completo com todas as regras do certame.

O processo seletivo

O processo seletivo ocorre em três etapas. Inicialmente, a Sejus realiza a inscrição e classificação, com base nas informações declaradas pelos candidatos, em caráter classificatório e eliminatório.

Em seguida, a comissão avalia a comprovação da qualificação profissional, a experiência e a investigação social, também de forma eliminatória. Por fim, a etapa final envolve a entrega da documentação e a assinatura do contrato, conforme convocação oficial.

Quem pode participar

Podem participar candidatos com Ensino Médio completo, idade mínima de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B” ou superior. Além disso, os interessados devem atender aos demais requisitos previstos no edital. O processo assegura reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência.

Os profissionais selecionados poderão atuar em unidades prisionais da Região Metropolitana da Grande Vitória, incluindo Cariacica, Serra, Vila Velha, Viana, Guarapari e Vitória. Além disso, há possibilidade de atuação nos municípios de São Mateus, Aracruz, Colatina, Linhares, São Domingos do Norte e Cachoeiro de Itapemirim.

Renumeração

A remuneração para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional é de R$ 5.151,17, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O contrato terá vigência inicial de 12 meses, contudo, poderá ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração pública.

Todas as informações oficiais, incluindo convocações e resultados, serão divulgadas exclusivamente no site selecao.es.gov.br, que deve ser acompanhado pelos candidatos durante todas as etapas do processo.

Atribuições do cargo

O Monitor de Ressocialização Prisional atua no apoio à gestão penitenciária e às ações de ressocialização. Entre as atribuições estão a colaboração na manutenção da ordem, disciplina e segurança das unidades, além do acompanhamento da rotina e da movimentação dos internos.

O profissional também fiscaliza o cumprimento das normas internas, auxilia em escoltas, revistas, conferências e procedimentos administrativos. Além disso, presta apoio a atividades laborais, educacionais, de saúde e assistência aos presos, bem como opera sistemas de comunicação e videomonitoramento, sempre em conformidade com a Lei de Execução Penal e os regulamentos internos.