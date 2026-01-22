Oportunidades

Empresa oferece vaga para Analista de Infraestrutura; saiba como se candidatar

Oportunidade exige experiência mínima de dois anos e oferece pacote de benefícios aos profissionais selecionados

Foto: Freepik

A Selita anunciou a abertura de vaga para o cargo de Analista de Infraestrutura. A empresa busca profissionais com experiência mínima de dois anos na função.

Segundo a Selita, a oportunidade integra a política de fortalecimento das equipes técnicas. Dessa forma, a empresa amplia a eficiência dos seus sistemas e processos internos.

O cargo exige conhecimentos na área de infraestrutura, além de vivência prática comprovada. Contudo, a empresa destaca que a experiência mínima é um critério obrigatório.

Além disso, o profissional contratado terá acesso a um pacote de benefícios. A lista inclui plano de saúde, plano odontológico, café da manhã e almoço na empresa.

A Selita também oferece day off e vale-transporte. Assim, a companhia reforça o compromisso com o bem-estar e a valorização dos colaboradores.

Os interessados devem enviar o currículo diretamente pelo WhatsApp, por meio do número (28) 99945-4977. A empresa orienta que o contato seja feito pelos canais oficiais. A vaga é para atuação em Cachoeiro de Itapemirim.

Por fim, a Selita reforça que busca profissionais alinhados aos valores da cooperativa. A iniciativa, portanto, fortalece o ambiente de trabalho e o crescimento sustentável da organização.

