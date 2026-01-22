Oportunidades

Querendo trabalhar? Sine de Cachoeiro tem mais 100 vagas disponíveis

Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao Sine de Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Freepik

O Sine de Cachoeiro está com 103 vagas de emprego disponíveis. Nesse sentido, as oportunidades contemplam diversas árias da indústria, comércio e serviços. Desse modo, podem se inscrever candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Entre as vagas disponíveis, o Sine oferece chances para auxiliar de logística, operador de empilhadeira, mecânico de automóveis, pedreiro, servente de obras, motorista, eletricista e trabalhador de serviços gerais. Além disso, há oportunidades para funções técnicas e de nível superior, como químico e técnico agropecuário.

Algumas vagas não exigem experiência comprovada, o que amplia o acesso de trabalhadores que buscam o primeiro emprego ou recolocação profissional. Contudo, outras funções pedem qualificação específica, conforme o perfil solicitado pelas empresas.

Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao Sine de Cachoeiro de Itapemirim, levando documentos pessoais e currículo atualizado. O atendimento ocorre conforme a ordem de chegada.

O Sine funciona na Rua Costa Pereira, 100, Centro, Cachoeiro de Itapemirim, no mesmo prédio do Cachoeiro Shopping Center, facilitando o acesso da população.

