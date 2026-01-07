Empresas anunciam oportunidades de trabalho em Cachoeiro

Empresas com atuação em Cachoeiro de Itapemirim abriram novas vagas de emprego para diferentes áreas. As oportunidades contemplam setores industriais e também a área de atendimento ao cliente.

Assim, trabalhadores que buscam inserção ou recolocação no mercado encontram opções com requisitos objetivos e benefícios definidos.

Setor industrial

A Margramar divulgou oportunidades para Ajudante Geral e Operador de Ponte. A empresa seleciona profissionais para atuar em setores como polimento, resina, expedição e serraria, com perfil multifuncional.

Além disso, a organização exige disponibilidade de horário, atenção aos detalhes e capacidade de trabalho em equipe. Nesse sentido, o candidato também deve seguir normas de segurança e utilizar os equipamentos de proteção.

Benefícios

Como contrapartida, a empresa oferece transporte integral para moradores de Cachoeiro, auxílio alimentação, assistência médica com coparticipação e seguro de vida.

Assim, para participar do processo seletivo, o interessado deve encaminhar o currículo para o e-mail [email protected]. Dessa forma, a companhia organiza a triagem diretamente por meio de contato eletrônico.

Setor comercial

Outra oportunidade está sendo oferecida pela Drogaria Consolação, que busca profissional para a função de telefonista, na área de tele-entrega.

Contudo, a empresa exige ensino médio completo, habilidade no atendimento ao cliente e domínio de recursos tecnológicos, como sistemas de gerenciamento de atendimento e uso de WhatsApp.

Além disso, o candidato deve residir em Cachoeiro de Itapemirim. Então, para essa vaga, os interessados devem cadastrar o currículo por meio do link disponível na bio do perfil oficial da empresa nas redes sociais.

Assim, o processo ocorre de forma digital, facilitando o envio de informações pelos candidatos.