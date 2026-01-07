Prefeitura de Dores do Rio Preto abre processo seletivo para diversos cargos; confira

A Prefeitura de Dores do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), publicou o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 12/2025 para contratação temporária de Profissionais de Apoio Escolar. A seleção tem como objetivo atender às necessidades excepcionais e de interesse público da rede municipal de ensino, conforme previsto no artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, além da legislação municipal vigente.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O processo seletivo prevê o preenchimento de 25 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para atuação em regime de designação temporária. As contratações ocorrerão de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Educação, em caráter emergencial e transitório.

Leia também: Prefeitura de Dores do Rio Preto anuncia processo seletivo com 30 vagas

De acordo com o edital, a seleção será realizada exclusivamente pela SEME, sob coordenação de comissão instituída por meio da Portaria nº 676/2025, assinada pelo prefeito municipal em 14 de novembro de 2025. A comissão será responsável pela execução, acompanhamento e fiscalização de todas as etapas do processo.

As inscrições serão presenciais e gratuitas, e poderão ser feitas entre os dias 7 e 9 de janeiro de 2026, sempre das 8h às 10h30 e das 12h às 15h30, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Firmino Dias, nº 438, no Centro do município.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar um envelope pardo tamanho A4, contendo a Ficha de Inscrição devidamente preenchida, além de cópias legíveis dos títulos e do comprovante de tempo de serviço. A ficha está disponível no Anexo III do edital, no site oficial da Prefeitura de Dores do Rio Preto, e deve ser impressa com antecedência.

O documento deverá ser preenchido manualmente, com caneta azul ou preta, de forma legível e sem rasuras, emendas ou omissão de informações. O edital reforça que a inscrição terá caráter classificatório, sendo vedada a cobrança de qualquer taxa.

O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas normas estabelecidas no edital, seus anexos e eventuais retificações, observando a legislação municipal, incluindo a Lei Orgânica do Município, a Lei Municipal nº 335/1990, a Lei Ordinária nº 931/2021 e a Lei Complementar nº 144/2025.

Mais informações, bem como o acesso ao edital completo e aos anexos, estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.