Enamed avalia cursos de medicina e define medidas de supervisão

Os ministérios da Educação e da Saúde divulgaram, nesta segunda-feira (19), a análise oficial dos resultados do Enamed 2025, exame que avalia a formação médica no Brasil.

Ao todo, o levantamento considerou 351 cursos de medicina. Desse total, 304 pertencem ao Sistema Federal de Ensino, que reúne instituições públicas federais e privadas. As demais graduações são reguladas por sistemas estaduais.

Maioria dos cursos alcança desempenho satisfatório

De acordo com os dados consolidados, 204 cursos obtiveram conceitos entre 3 e 5 no Enade. Esse resultado representa 67,1% das graduações avaliadas e indica desempenho considerado satisfatório.

Por outro lado, 99 cursos ficaram nas faixas 1 e 2. Nesses casos, menos de 60% dos estudantes apresentaram rendimento adequado no exame, o que motivou a adoção de medidas corretivas.

Enamed aponta diagnóstico da formação médica

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o exame funciona como um instrumento de diagnóstico da formação médica no país. Segundo ele, o Enamed permite identificar tanto cursos consolidados quanto aqueles que precisam de ajustes.

Além disso, Santana ressaltou que a qualidade do ensino médico impacta diretamente o atendimento à população em hospitais, postos de saúde e unidades de pronto atendimento.

Ainda conforme o ministro, os resultados indicaram que 85% dos cursos municipais apresentaram desempenho insatisfatório. Ele também lembrou que mais de 80% das graduações em medicina no Brasil pertencem à rede privada.

Cursos com baixo desempenho entram em supervisão

Diante desse cenário, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação iniciará processos de supervisão nos cursos com conceitos 1 e 2.

Entre as medidas previstas estão a suspensão de novos ingressos, a redução da oferta de vagas e o impedimento de acesso a programas federais, como o Fies.

Nos casos mais críticos, em que menos de 30% dos concluintes atingiram proficiência, as instituições terão o ingresso de novos alunos suspenso. Já outras graduações sofrerão reduções parciais de vagas.

Contudo, o ministro reforçou que nenhum estudante será prejudicado. Segundo ele, o objetivo não é punir instituições, mas garantir formação médica adequada.

Dados gerais do exame reforçam alcance nacional

Segundo levantamento do Inep, o Enamed avaliou 89.024 participantes. Desse total, 75% alcançaram desempenho considerado proficiente.

Entre os estudantes concluintes, 67% atingiram proficiência. Já entre médicos formados inscritos no Enare, o índice chegou a 81%.

Integração com a residência médica

Além de avaliar cursos, o Enamed passou a integrar o processo seletivo do Enare. Dessa forma, o exame unifica a avaliação acadêmica com o acesso à residência médica.

Em 2025, o Enare contou com a adesão de 262 instituições, número significativamente superior ao registrado em edições anteriores.

Por fim, o MEC destacou que a aplicação anual do Enamed permitirá monitoramento contínuo da qualidade dos cursos de medicina. Segundo o ministério, a iniciativa fortalece a formação profissional e contribui diretamente para a qualidade do atendimento no SUS.