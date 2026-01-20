Alta de 36% nas exportações impulsiona comércio exterior do Espírito Santo

As exportações do Espírito Santo cresceram 36% em dezembro e puxaram o desempenho positivo do comércio exterior capixaba no encerramento de 2025. O estado movimentou US$ 2,36 bilhões na corrente de comércio no mês.

Desse total, as exportações somaram US$ 1,06 bilhão, enquanto as importações alcançaram US$ 1,3 bilhão. O volume representa alta de 22,5% em relação a novembro e avanço de 26% na comparação com dezembro de 2024.

O levantamento é do Connect Fecomércio-ES, em parceria com o Sindiex, com base nos dados do Comex Stat, sistema oficial do comércio exterior brasileiro.

O coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, avaliou que os números confirmam uma recuperação consistente ao longo do segundo semestre. “O resultado mostra a capacidade de reação das exportações capixabas, especialmente nos últimos meses do ano”, afirmou.

O minério de ferro e seus concentrados lideraram a pauta exportadora em dezembro, com US$ 303 milhões, alta de 21,7% na comparação anual. O produto respondeu por 28,6% das exportações do estado.

Na sequência, apareceram os produtos semiacabados de ferro ou aço, com US$ 162 milhões (15,3%). Logo depois vieram o café não torrado, com US$ 136 milhões (12,9%), equipamentos mecânicos, com US$ 91,8 milhões (8,7%), e a celulose, que somou US$ 78,5 milhões.

Entre os municípios, Aracruz, Serra e Anchieta concentraram o maior volume exportado em dezembro. Juntas, as cidades responderam por US$ 678 milhões, o equivalente a 59,6% das exportações estaduais.

Aracruz liderou o ranking, com US$ 231 milhões exportados. Serra apareceu logo depois, com US$ 226 milhões, enquanto Anchieta registrou US$ 220 milhões no mês.

Exportações fecham 2025 em US$ 10,4 bilhões

O Espírito Santo encerrou 2025 com US$ 10,4 bilhões em exportações, mantendo posição relevante no cenário nacional. Contudo, o estado respondeu por 6% das exportações do Sudeste e por 3,9% da corrente de comércio do Brasil.

O coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, destacou o equilíbrio do desempenho ao longo do ano. “O Espírito Santo segue consolidado como um importante hub logístico e comercial, integrado às cadeias globais”, ressaltou.

Os Estados Unidos lideraram como principal destino das exportações capixabas em 2025, com 27% de participação. Em seguida, aparecem Singapura (8%), China (6%), Coreia do Sul (5%), Egito (4%) e Argentina (4%).

A categoria “Outros”, com 46%, reforça a diversificação dos mercados atendidos pelo comércio exterior do estado.

Dessa forma, a pesquisa completa pode ser consultada no site portaldocomercio-es.com.br.