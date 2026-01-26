Escola Diaconal abre vagas para formação teológica em Cachoeiro

A Escola Diaconal Santo Estevão abriu inscrições para o Curso Livre de Teologia e ampliou o acesso à formação teológica na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa atende fiéis que desejam aprofundar a fé cristã e fortalecer a atuação pastoral nas comunidades. Assim, o curso alia formação sólida e compromisso evangelizador.

Leia também: Morre Meméia, referência do turismo em Iriri, aos 87 anos

O curso atende candidatos ao diaconato permanente, além de leigos, catequistas, ministros da Palavra e lideranças pastorais. Desse modo, a proposta acolhe diferentes vocações.

A formação tem duração de quatro anos e carga horária total de 1.500 horas. Embora não tenha reconhecimento do MEC, o curso mantém rigor acadêmico e estrutura aprofundada.

O corpo docente reúne professores com mestrado, doutorado e especialização. Portanto, a escola garante ensino consistente e alinhado à tradição teológica da Igreja.

As aulas ocorrem às sextas-feiras, das 19h às 22h, e aos sábados, das 8h às 17h. Dessa forma, o horário favorece quem trabalha durante a semana.

Para estudantes de outras cidades, a escola oferece hospedagem gratuita em dormitórios. Contudo, a alimentação fica sob responsabilidade do aluno, com opções no local.

A mensalidade é de R$ 200 e cobre custos operacionais e docentes. Contudo, não há cobrança adicional pela hospedagem disponibilizada aos alunos de fora do município.

As inscrições acontecem de forma on-line, por meio de link divulgado nos canais oficiais da Diocese. Por isso, os interessados devem acompanhar o Celebrando e as redes sociais.

Localizada no bairro Marbrasa, a Escola Diaconal Santo Estevão já formou centenas de estudantes. Ao longo dos anos, a instituição fortaleceu a vida pastoral e missionária da Diocese.

Por fim, mais informações podem ser obtidas diretamente pelos canais de atendimento da escola.

Informações

Curso Livre de Teologia – Escola Diaconal Santo Estevão

Local: Bairro Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim (próximo à Gráfica Diocesana)

Duração: 4 anos

Carga horária: 1.500 horas

Horários:

• Sexta-feira: 19h às 22h

• Sábado: 8h às 17h

Público-alvo:

Candidatos ao diaconato permanente, leigos, catequistas, ministros da Palavra e lideranças pastorais

Mensalidade: R$ 200

Hospedagem: gratuita para alunos de outras cidades

Alimentação: por conta do aluno

Inscrições:

On-line, via canais oficiais da Diocese, especialmente no Celebrando e nas redes sociais

Informações:

WhatsApp: (28) 98814-8560 | (28) 99926-3858