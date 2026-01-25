Morre Meméia, referência do turismo em Iriri, aos 87 anos

A empresária Maria Amélia de Andrade Fortini Toscano, conhecida como Meméia, morreu na sexta-feira (23), aos 87 anos. Ela estava internada em Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde não resistiu a uma pneumonia.

Meméia construiu uma trajetória ligada ao turismo e à hospitalidade. Proprietária da tradicional Pousada da Meméia, ela se tornou uma das figuras mais conhecidas do balneário de Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo.

Natural de Miradouro, na Zona da Mata mineira, Meméia chegou ao Espírito Santo há mais de quatro décadas. Desde então, ajudou a transformar Iriri em referência turística, acolhendo moradores e visitantes de diferentes regiões do país.

Dessa forma, o prefeito de Anchieta, Leonardo Abrantes, conhecido como Léo Português, lamentou a morte da empresária. Contudo, segundo ele, Meméia marcou a história do balneário com alegria, empreendedorismo e dedicação, além de divulgar o nome de Iriri em todo o Brasil.

A Associação Iriri Vivo também manifestou pesar. Em nota, a entidade destacou o papel comunitário de Meméia, lembrando sua atuação firme, generosa e constante em defesa das causas coletivas e do desenvolvimento local.

A família realizou a cremação no sábado (24), em Juiz de Fora. Assim, Meméia deixa um legado de trabalho, acolhimento e contribuição decisiva para a identidade turística de Iriri.