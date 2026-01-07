Espaço UniFamília é inaugurado em praça de Marataízes

A Unimed Sul Capixaba inaugurou, nesta terça-feira (30), o Espaço UniFamília, uma nova área pública de lazer e convivência em Marataízes. Desde antes da entrega oficial, moradores já utilizavam o local, que passou a integrar a rotina de famílias da região.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A cooperativa entregou o espaço com novos brinquedos, pintura artística, quadra revitalizada e áreas de convivência organizadas. Além disso, pela manhã, equipes realizaram o plantio de 25 mudas de árvores no entorno da praça, ampliando áreas sombreadas e reforçando a integração entre lazer e cuidado ambiental.

Leia também: Marataízes: Justiça nega liminar e mantém decisão que aprovou Orçamento 2026

O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, afirmou que o projeto dialoga com o Movimento Mude Um Hábito. Segundo ele, a iniciativa estimula escolhas mais saudáveis, como brincar ao ar livre, conviver e praticar atividades físicas. Ele destacou ainda que o espaço permanece público e acessível à comunidade.

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, participou da inauguração e ressaltou o papel da praça como ponto de encontro. Para ele, o novo espaço fortalece o convívio social e acolhe tanto moradores quanto visitantes que passam pela cidade.

A arquiteta responsável pelo projeto explicou que, antes da revitalização, a área estava subutilizada. Ela detalhou que a intervenção incluiu a praça e a quadra, com nova identidade visual em tons de verde, pensada para transmitir equilíbrio e bem-estar. Segundo a profissional, formas orgânicas e elementos lúdicos estimulam a criatividade infantil e promovem inclusão sensorial.

O projeto também incorporou bancos para acompanhantes, revitalização dos pergolados e instalação de guarda-corpos em madeira, garantindo mais segurança e conforto. Além disso, o espaço conta com pista de corrida e diversos brinquedos instalados ao ar livre.