Espírito Santo lança concurso estadual para premiar queijos artesanais
A proposta é reconhecer a diversidade e incentivar a melhoria contínua dos produtos.
O Espírito Santo vai realizar, em março, o Prêmio Queijos do Espírito Santo, concurso estadual voltado à valorização da produção artesanal. Assim, a iniciativa busca estimular a qualidade dos produtos e ampliar a visibilidade das agroindústrias familiares capixabas.
A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) promove o evento em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). Além disso, o concurso também conta com apoio do Sebrae-ES, do Incaper, do Idaf, da OCB e da Faculdade Novo Milênio.
Inscrições
As inscrições serão gratuitas e ficam abertas entre 2 de fevereiro e 5 de março, exclusivamente pelo site agrolegal-es.com.
Desse modo, podem participar queijarias e empreendimentos que produzam queijos ou requeijão no território capixaba, desde que estejam regularizados em serviço oficial de inspeção, como SIM, SIE ou SIF. A entrega das amostras ocorre no dia 9 de março, nos pontos de coleta definidos pela organização.
Categorias
O concurso contará com nove categorias, incluindo queijos frescos, queijos maturados e o requeijão de corte, produto tradicional das queijarias e cooperativas capixabas. Desse modo, a proposta é reconhecer a diversidade e incentivar a melhoria contínua dos produtos.
Agroindústria familiar em destaque
As queijarias representam hoje o principal segmento da agroindústria familiar no Espírito Santo. O Estado soma mais de 1.700 empreendimentos, responsáveis por mais de 40% das agroindústrias capixabas.
Nos últimos anos, produtores do Espírito Santo conquistaram prêmios em concursos nacionais e internacionais. A criação de um concurso estadual busca democratizar o acesso a esse tipo de reconhecimento, reduzindo custos de inscrição e logística, sobretudo para pequenos empreendedores.
Pontos de coleta das amostras (9 de março)
- Cachoeiro de Itapemirim: Escritório local do Incaper – Rua Dom Fernando, 29, 1º andar, Bairro Independência (8h às 11h30)
- Colatina: Escritório local do Incaper – Rua Marechal Eurico Gaspar Dutra, 69, Esplanada (8h às 11h30)
- Domingos Martins (Pedra Azul): Escritório local do Incaper – Rua Uliana, 80, Ed. Monhol (8h às 11h30)
- Nova Venécia: Escritório local do Incaper – Avenida Vitória, 624, Centro (8h às 11h30)
- Vitória: Seag – Rua Raimundo Nonato, 116, Forte São João (8h30 às 16h)
Mais informações estão disponíveis no regulamento do concurso, no site agrolegal-es.com, ou pelo e-mail [email protected].